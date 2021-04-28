***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.709.040 -2.337.077Net Dönem Karı (Zararı)1.977.617 2.089.251NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER971.266 825.773Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -76.933 -49.454Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.048.199 875.227İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER683.224 -5.301.377Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 144.182Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler199.774 138.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler483.450 -5.583.827FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.632.107 -2.386.353Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 76.933 49.276FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.298.452 2.436.103Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 43.715.152 27.552.038Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -47.013.604 -25.115.935YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)410.588 99.026NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)410.588 99.026DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ313.810 214.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 724.398 313.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 725.783 313.987Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri394.887 77.276Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları6 0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7 9.625.104 11.875.121TOPLAM VARLIKLAR10.745.774 12.266.384YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 191.432Diğer Borçlar6 84.711 93.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)84.711 284.485TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.661.063 11.981.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 11.981.899 7.456.545Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.977.617 2.089.251Katılma Payı İhraç Tutarı (+)43.715.151 27.552.038Katılma Payı İade Tutarı (-)-47.013.604 -25.115.935TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 10.661.063 11.981.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 76.933 49.454Temettü Gelirleri11 146.452 274.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 908.373 1.016.845Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.049.584 875.227Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 14.155 8.455ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.195.497 2.224.171Yönetim Ücretleri9 -110.938 -76.445Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri9 -12.233 -12.454Denetim Ücretleri9 -714 -926Kurul Ücretleri9 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -22.973 -15.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -71.023 -29.674ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-217.881 -134.920ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.977.616 2.089.251NET DÖNEM KARI (ZARARI)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.977.616 2.089.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932043BIST