Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:44



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.709.040 -2.337.077
Net Dönem Karı (Zararı)
1.977.617 2.089.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
971.266 825.773
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -76.933 -49.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.048.199 875.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
683.224 -5.301.377
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 144.182
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
199.774 138.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
483.450 -5.583.827
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.632.107 -2.386.353
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 76.933 49.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.298.452 2.436.103
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 43.715.152 27.552.038
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.013.604 -25.115.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
410.588 99.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
410.588 99.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
313.810 214.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 724.398 313.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 725.783 313.987
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
394.887 77.276
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 9.625.104 11.875.121
TOPLAM VARLIKLAR
10.745.774 12.266.384
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 191.432
Diğer Borçlar
6 84.711 93.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.711 284.485
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.661.063 11.981.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.981.899 7.456.545
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.977.617 2.089.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.715.151 27.552.038
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.013.604 -25.115.935
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.661.063 11.981.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 76.933 49.454
Temettü Gelirleri
11 146.452 274.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 908.373 1.016.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.049.584 875.227
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.155 8.455
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.195.497 2.224.171
Yönetim Ücretleri
9 -110.938 -76.445
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -12.233 -12.454
Denetim Ücretleri
9 -714 -926
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -22.973 -15.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -71.023 -29.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-217.881 -134.920
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.977.616 2.089.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.977.616 2.089.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932043


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2146 8,2176 % 0,15  
Euro 9,9334 9,9579 % 0,25  
Sterlin 11,3972 11,4543 % 0,10  
Frank 8,9660 9,0200 % 0,17  
Riyal 2,1861 2,1970 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -3,30  
Altın Gr. 468 469 -0,55  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,97 25,99 -0,28  
Gümüş Gr. 6,86 6,87 -0,07  
B. Petrol 66,89 66,89 1,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru