***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.709.040 -2.337.077
Net Dönem Karı (Zararı)
1.977.617 2.089.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
971.266 825.773
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -76.933 -49.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.048.199 875.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
683.224 -5.301.377
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 144.182
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
199.774 138.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
483.450 -5.583.827
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.632.107 -2.386.353
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 76.933 49.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.298.452 2.436.103
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 43.715.152 27.552.038
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.013.604 -25.115.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
410.588 99.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
410.588 99.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
313.810 214.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 724.398 313.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 725.783 313.987
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
394.887 77.276
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 9.625.104 11.875.121
TOPLAM VARLIKLAR
10.745.774 12.266.384
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 191.432
Diğer Borçlar
6 84.711 93.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.711 284.485
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.661.063 11.981.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.981.899 7.456.545
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.977.617 2.089.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.715.151 27.552.038
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.013.604 -25.115.935
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.661.063 11.981.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 76.933 49.454
Temettü Gelirleri
11 146.452 274.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 908.373 1.016.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.049.584 875.227
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.155 8.455
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.195.497 2.224.171
Yönetim Ücretleri
9 -110.938 -76.445
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -12.233 -12.454
Denetim Ücretleri
9 -714 -926
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -22.973 -15.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -71.023 -29.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-217.881 -134.920
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.977.616 2.089.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.977.616 2.089.251
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932043
BIST