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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:46



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.607.707 -33.217.889
Net Dönem Karı (Zararı)
84.609.762 45.163.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.385.231 -7.389.851
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.436.953 -10.478.937
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.948.278 3.089.086
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.267.674 -81.470.544
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 223.743
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.330.811 -30.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.598.485 -81.664.133
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.043.143 -43.696.743
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 , 10 8.435.436 10.478.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.888.819 34.487.721
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 305.810.566 136.482.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -259.921.747 -101.994.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.281.112 1.269.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.281.112 1.269.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.222.004 952.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.503.116 2.222.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.504.633 2.222.087
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.099.789 2.211.892
Ters Repo Alacakları
7 1.001.957 8.505.240
Takas Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
8 365.908.588 242.746.357
TOPLAM VARLIKLAR
392.514.967 255.685.576
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 7.046.512 715.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.046.512 715.701
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
385.468.455 254.969.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 254.969.875 175.318.502
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
84.609.762 45.163.652
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
305.810.565 136.482.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-259.921.747 -101.994.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 385.468.455 254.969.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.436.953 10.478.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 67.762.357 37.161.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.946.761 3.089.086
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 -198.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 32.472 27.940
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.178.543 50.558.634
Yönetim Ücretleri
10 -6.639.873 -4.854.177
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -491.458 -340.537
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -21.381 -21.025
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -187.052 -75.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.229.017 -103.663
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.568.781 -5.394.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.609.762 45.163.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.609.762 45.163.652
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.609.762 45.163.652



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932047


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Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
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