***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.607.707 -33.217.889Net Dönem Karı (Zararı)84.609.762 45.163.652NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.385.231 -7.389.851Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.436.953 -10.478.937Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.948.278 3.089.086İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-101.267.674 -81.470.544Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 223.743Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.330.811 -30.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.598.485 -81.664.133FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.043.143 -43.696.743Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 , 10 8.435.436 10.478.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.888.819 34.487.721Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 305.810.566 136.482.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -259.921.747 -101.994.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.281.112 1.269.832NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.281.112 1.269.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.222.004 952.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.503.116 2.222.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.504.633 2.222.087Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 11.099.789 2.211.892Ters Repo Alacakları7 1.001.957 8.505.240Takas Alacakları0 0Finansal Varlıklar8 365.908.588 242.746.357TOPLAM VARLIKLAR392.514.967 255.685.576YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 7.046.512 715.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.046.512 715.701TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)385.468.455 254.969.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 254.969.875 175.318.502Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)84.609.762 45.163.652Katılma Payı İhraç Tutarı (+)305.810.565 136.482.201Katılma Payı İade Tutarı (-)-259.921.747 -101.994.480TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 385.468.455 254.969.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.436.953 10.478.937Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 67.762.357 37.161.442Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar16.946.761 3.089.086Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 -198.771Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 32.472 27.940ESAS FAALİYET GELİRLERİ93.178.543 50.558.634Yönetim Ücretleri10 -6.639.873 -4.854.177Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri10 -491.458 -340.537MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri10 -21.381 -21.025Danışmanlık Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -187.052 -75.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.229.017 -103.663ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.568.781 -5.394.982ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.609.762 45.163.652NET DÖNEM KARI (ZARARI)84.609.762 45.163.652DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)84.609.762 45.163.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932047BIST