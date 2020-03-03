***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi'ne ait 31.12.2019 tarihli Konsolide olmayan Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823956BIST