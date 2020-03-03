***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.03.2020 17:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi'ne ait 31.12.2019 tarihli Konsolide olmayan Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823956
BIST
17:55110.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 3.179,18
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:556,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0487
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0925
17:556,8292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8063
17:55317,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 3,88
|Açılış
|: 317,88
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.059.638
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|53.869.802
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.461.098
|% 19,83
|
|DAGHL
|3,39
|1.434.710
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.596.985
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,72
|12.877.323
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,39
|9.814.627
|% -5,16
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,26
|1.493.639.452
|% 7,15
|
|THYAO
|12,10
|1.121.782.644
|% 2,54
|
|GARAN
|10,04
|618.527.559
|% 4,91
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|HALKB
|6,44
|397.452.830
|% 5,92
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|KARSN
|1,91
|364.259.402
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|236.531.877
|% 7,03
|
|YKBNK
|2,53
|366.538.126
|% 5,86
|
|IHYAY
|1,16
|166.515.586
|% 8,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8849
|% 0,06
|
|Frank
|6,4010
|6,4395
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6344
|1,6426
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|20,34
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,76
|52,76
|0,86
|
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