Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

24.05.2021 15:45



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2021
Açıklamalar

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ye ait 2021 yılı 1. çeyrek faaliyet raporu ektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:001.455
Değişim :  0,24% |  3,54
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.452  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.442
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 42,90 113.690.855 % 10,00  
SONME 42,50 14.501.383 % 9,99  
MERKO 6,83 18.627.046 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.114.813 % 9,97  
SEYKM 24,94 27.737.633 % 9,96  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Dolar 8,3869 8,3885 % -0,32  
Euro 10,2558 10,2603 % 0,01  
Sterlin 11,8501 11,9095 % -0,19  
Frank 9,3296 9,3858 % -0,07  
Riyal 2,2311 2,2423 % -0,28  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 -2,28  
Altın Gr. 508 508 -1,34  
Cumhuriyet 3.361 3.412 21,00  
Tam 3.337 3.421 12,94  
Yarım 1.613 1.655 6,26  
Çeyrek 809 827 3,13  
Gümüş.Ons 27,73 27,75 0,17  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,03  
B. Petrol 67,58 67,58 1,23  
Seans Raporu 17:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru