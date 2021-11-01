***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 12:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2021
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ye ait 2021 yılı 3. Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973370
BIST
13:161.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:169,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0659
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:1611,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0851
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:16546,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,22
|Açılış
|: 546,64
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ZRGYO
|2,20
|7.704.866
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.134.202
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|53.534.271
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,96
|100.339.343
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|18.097.762
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|5.820.697
|% -10,00
|
|EGSER
|14,30
|32.576.378
|% -9,78
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|KSTUR
|236,80
|120.923
|% -7,03
|
|AKFGY
|6,31
|64.547.782
|% -6,66
|
|GARAN
|10,12
|1.702.182.434
|% 2,74
|
|SISE
|8,47
|577.542.864
|% -2,19
|
|THYAO
|15,31
|564.908.344
|% 2,27
|
|BIMAS
|62,75
|446.648.253
|% 0,97
|
|SASA
|30,22
|443.189.809
|% -2,64
|
|GARAN
|10,12
|1.702.182.434
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,79
|414.935.834
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|252.533.706
|% 2,63
|
|AKBNK
|5,95
|409.812.976
|% 1,54
|
|SISE
|8,47
|577.542.864
|% -2,19
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5215
|9,5237
|% -0,69
|
|Euro
|11,0209
|11,0288
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,9569
|13,0219
|% -0,93
|
|Frank
|10,3623
|10,4247
|% -0,63
|
|Riyal
|2,5292
|2,5419
|% -0,77
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,45
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.664
|9,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|5,04
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,44
|
|Çeyrek
|871
|890
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|0,70
|