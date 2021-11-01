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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 12:44



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2021
Açıklamalar

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ye ait 2021 yılı 3. Ara Dönem Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973370


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BIST En Aktif Hisseler13:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZRGYO 2,20 7.704.866 % 10,00  
GSRAY 3,97 130.134.202 % 9,97  
ATATP 47,90 53.534.271 % 9,96  
TSPOR 5,96 100.339.343 % 9,96  
DOBUR 58,55 18.097.762 % 9,95  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 9,5215 9,5237 % -0,69  
Euro 11,0209 11,0288 % -0,77  
Sterlin 12,9569 13,0219 % -0,93  
Frank 10,3623 10,4247 % -0,63  
Riyal 2,5292 2,5419 % -0,77  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 3,45  
Altın Gr. 547 547 -3,05  
Cumhuriyet 3.609 3.664 9,00  
Tam 3.591 3.681 5,04  
Yarım 1.736 1.781 2,44  
Çeyrek 871 890 1,21  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 -0,01  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,07  
B. Petrol 84,42 84,42 0,70  
Seans Raporu 13:16
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