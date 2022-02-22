***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 17:56
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ye ait 2021 yılı 4. Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003492
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2155
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2795
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05848,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,06
|Açılış
|: 848,31
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TETMT
|348,70
|12.480.005
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.636.125
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.694.426
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.060.433
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.454.629
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|840.205
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.105.645
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|2.001.240
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.466.581
|% -9,98
|
|THYAO
|28,94
|3.917.962.073
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,57
|1.742.260.628
|% -1,36
|
|KARSN
|4,17
|1.489.739.738
|% 4,51
|
|EREGL
|28,36
|1.273.948.074
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,00
|1.252.647.762
|% -1,23
|
|KARSN
|4,17
|1.489.739.738
|% 4,51
|
|YKBNK
|4,00
|1.252.647.762
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,24
|366.736.165
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,57
|1.742.260.628
|% -1,36
|
|THYAO
|28,94
|3.917.962.073
|% -1,70
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8764
|13,8841
|% 1,62
|
|Euro
|15,7425
|15,7565
|% 1,79
|
|Sterlin
|18,7299
|18,8238
|% 1,08
|
|Frank
|15,0107
|15,1011
|% 1,10
|
|Riyal
|3,6861
|3,7045
|% 1,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,37
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,29
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem