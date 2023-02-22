***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/02/2023AçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ye ait 2022 Sene Sonu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116060BIST