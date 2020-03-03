***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2020Karar Sayısı10SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıİstanbul, 28.02.2020HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NAKONU: SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk BeyanıHSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne ait 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Ekte yer alan faaliyet raporunun 28.02.2020 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.Saygılarımızla,HSBC Portföy Yönetimi Anonim ŞirketiYerliozan KÜL Nilgün ŞİMŞEK ATAYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823980BIST