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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

03.03.2020 18:12
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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                                İstanbul, 28.02.2020
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                               
KONU:  SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
 HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne ait 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki  görev ve sorumluluk alanlarımızda  sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki  görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Ekte yer alan faaliyet raporunun 28.02.2020 tarih ve  10  sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
Saygılarımızla,
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yerliozan KÜL                                                                    Nilgün ŞİMŞEK ATA
Yönetim Kurulu Üyesi                                                          Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823980


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Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,14 17,18 0,50  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,05  
B. Petrol 52,95 52,95 1,05  
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