***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 31.892 31.892 31.892 0 0 9.706.097 9.737.989 9.737.989Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 9.706.097 9.706.097 9.706.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 31.892 31.892 31.892 0 0 0 31.892 31.892Sermaye Arttırımı13 3.000.000 0 0 0 0 -3.000.000 0 0Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Transferler0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 13.750.008 13.803.517 13.803.517Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 13.750.008 13.750.008 13.750.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 0 53.509 53.509Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.802.408 2.048.673Dönem Karı (Zararı)13.750.008 9.706.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.439.525 1.921.276Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 401.330 131.495Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.936.952 1.442.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.961.119 1.442.681Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-24.167 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.877.021 -2.278.983Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.056.033 -2.278.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler179.012 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -112.803Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -112.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.978.264 2.738.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.536.119 -6.142.068Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.891.600 -4.778.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.411.114 -1.605.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.070.935 292.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)659.821 -1.897.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-321.998 -946İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.395 -946İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-320.603 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.336 203.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-170.434 -168.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-230.879 -195.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.445 27.403Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler558.401 207.217İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)550.572 126.445İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.829 80.772Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.725.652 5.485.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.311.680 -1.182.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.611.564 -2.254.583YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.870 -383.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.870 -383.410Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.870 -374.939Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -55.000 -8.471FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.134.337 -3.217.188Ödenen Temettüler21 -8.193.895 -5.542.187Alınan Faiz3.059.558 2.324.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.609.201 -1.551.925Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.609.201 -1.551.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.146.753 15.698.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.755.954 14.146.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.759.920 14.154.245Finansal Yatırımlar5 0 4.891.600Ticari Alacaklar6 5.533.856 4.122.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 2.939.156 868.221İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.594.700 3.254.521Diğer Alacaklar7 4.787 4.026İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 4.787 4.026Peşin Ödenmiş Giderler12 141.667 136.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler141.667 136.203Diğer Dönen Varlıklar634 0ARA TOPLAM30.440.864 23.308.816TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.440.864 23.308.816DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.494.179 358.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 51.203 6.589Peşin Ödenmiş Giderler4.872 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 621.872 455.909TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.172.126 821.004TOPLAM VARLIKLAR32.612.990 24.129.820KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları258.264 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları258.264 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar258.264 0Ticari Borçlar6 303.861 474.295İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 0 230.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar303.861 243.416Diğer Borçlar7 631.798 451.704İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar631.798 451.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.407.234 859.479Kısa Vadeli Karşılıklar2.023.869 1.540.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.862.337 1.354.317Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 161.532 185.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 725.412 355.756İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 607.765 315.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.647 40.386ARA TOPLAM5.350.438 3.681.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.350.438 3.681.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.130.716 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.130.716 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.130.716 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 629.096 555.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar629.096 555.452TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.759.812 555.452TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.110.250 4.236.702ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.502.740 19.893.118Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -39.654 -93.163Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.654 -93.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.654 -93.163Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 4.067.458 2.800.001Yasal Yedekler4.067.458 2.800.001Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 2.552.749 2.308.004Net Dönem Karı veya Zararı13.750.008 9.706.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.502.740 19.893.118TOPLAM KAYNAKLAR32.612.990 24.129.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 29.304.390 22.803.200Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -224.019 -358.865FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.080.371 22.444.335BRÜT KAR (ZARAR)29.080.371 22.444.335Genel Yönetim Giderleri15 -14.410.218 -12.209.837Pazarlama Giderleri15 -157.382 -73.907Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 58.021 109.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.570.792 10.270.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 3.336.492 2.402.780Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -179.012 -228.130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.728.272 12.444.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.728.272 12.444.983Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.978.264 -2.738.886Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.159.319 -2.822.119Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 181.055 83.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.750.008 9.706.097DÖNEM KARI (ZARARI)13.750.008 9.706.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.750.008 9.706.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.509 31.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 68.601 40.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.092 -8.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-15.092 -8.995Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.509 31.892TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.803.517 9.737.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.803.517 9.737.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821862BIST