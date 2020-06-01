***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Transferler10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.608 -1.608 -1.608 0 0 1.540.484 1.538.876 1.538.876Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 1.540.484 1.540.484 1.540.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.608 -1.608 -1.608 0 0 0 -1.608 -1.608Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -94.771 -94.771 -94.771 4.067.458 2.552.749 1.540.484 13.238.099 13.238.099Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Transferler10 0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 49.315 49.315 49.315 0 0 5.829.843 5.879.158 5.879.158Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 5.829.843 5.829.843 5.829.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 49.315 49.315 49.315 0 0 0 49.315 49.315Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 9.661 9.661 9.661 5.393.665 2.733.804 5.829.843 19.139.152 19.139.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.136.893 1.759.452Dönem Karı (Zararı)5.829.843 1.540.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.258.063 237.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 87.427 20.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler505.021 484.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler505.021 484.869Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-466.434 -1.032.355Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-500.147 -1.032.355Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.713 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -23.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.132.049 788.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.479.477 5.073.350Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -244.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.746.342 1.836.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-259.415 -847.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.005.757 2.683.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler184.651 -6.133İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.187 -6.133İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)186.838 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-579.184 -271.529Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler569.754 -165.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.647 -190.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)559.107 24.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.557.914 3.923.990İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.807.394 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-249.480 3.923.990Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.567.383 6.851.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.789.533 -1.296.134Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.640.957 -3.795.845YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.478 -7.163.853Ödenen Temettüler0 -8.193.895Alınan Faiz498.478 1.030.042YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.635.371 -5.408.271Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 23.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.635.371 -5.385.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.755.954 14.235.513DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.391.325 8.850.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.396.960 24.759.920Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar6 3.787.514 5.533.856İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 3.198.571 2.939.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar588.943 2.594.700Diğer Alacaklar7 7.606 4.787İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 7.606 4.787Peşin Ödenmiş Giderler507.879 141.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler283.962 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler223.917 141.667Diğer Dönen Varlıklar2 634ARA TOPLAM36.699.961 30.440.864TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.699.961 30.440.864DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.411.995 1.494.179Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 45.960 51.203Peşin Ödenmiş Giderler217.844 4.872Ertelenmiş Vergi Varlığı13 384.181 621.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.059.980 2.172.126TOPLAM VARLIKLAR38.759.941 32.612.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları693.451 258.264İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları693.451 258.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar693.451 258.264Ticari Borçlar6 873.615 303.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 10.647 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar862.968 303.861Diğer Borçlar7 13.368.532 631.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 12.242.746 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.125.786 631.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 1.833.864 1.407.234Kısa Vadeli Karşılıklar710.975 2.023.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar549.443 1.862.337Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar161.532 161.532Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler879.499 725.412İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 736.011 607.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler143.488 117.647ARA TOPLAM18.359.936 5.350.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.359.936 5.350.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar666.600 1.130.716İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar666.600 1.130.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar666.600 1.130.716Uzun Vadeli Karşılıklar594.253 629.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar594.253 629.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.260.853 1.759.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.620.789 7.110.250ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.139.152 25.502.740Ödenmiş Sermaye10 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 9.661 -39.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.661 -39.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.661 -39.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 5.393.665 4.067.458Yasal Yedekler10 5.393.665 4.067.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.733.804 2.552.749Net Dönem Karı veya Zararı5.829.843 13.750.008TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.139.152 25.502.740TOPLAM KAYNAKLAR38.759.941 32.612.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 11.547.334 5.399.681Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -150.530 -88.179FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.396.804 5.311.502BRÜT KAR (ZARAR)11.396.804 5.311.502Genel Yönetim Giderleri12 -3.943.050 -4.103.754Pazarlama Giderleri-177.695 -22.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler47.114 24.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.323.173 1.209.067Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler696.535 1.119.432Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-57.816 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.961.892 2.328.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.961.892 2.328.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.132.049 -788.015Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -1.908.268 -798.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -223.781 10.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.829.843 1.540.484DÖNEM KARI (ZARARI)5.829.843 1.540.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.829.843 1.540.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar49.315 -1.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)63.225 -2.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.910 453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13.910 453Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.315 -1.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.879.158 1.538.876Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.879.158 1.538.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848344BIST