***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Transferler10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 4.394.250 4.473.140 4.473.140Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 4.394.250 4.394.250 4.394.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 0 78.890 78.890Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -14.273 -14.273 -14.273 4.067.458 2.552.749 4.394.250 16.172.363 16.172.363Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Transferler10 0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 32.308 32.308 32.308 0 0 11.461.486 11.493.794 11.493.794Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 11.461.486 11.461.486 11.461.486Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 32.308 32.308 32.308 0 0 0 32.308 32.308Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -7.346 -7.346 -7.346 5.393.665 2.733.804 11.461.486 24.753.788 24.753.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.316.712 9.469.813Dönem Karı (Zararı)11.461.486 4.394.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.731.901 1.040.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,12 182.555 184.174Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler807.363 941.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler807.363 965.743Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-964.897 -1.705.647Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.030.593 -1.817.584Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler65.696 111.937Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 4.379Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 3.706.880 1.615.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.310.443 7.073.266Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 4.891.600Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.869.491 2.065.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.728 -641.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.960.219 2.706.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler49.266 -3.185İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)202 -1.326İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)49.064 -1.859Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-727.911 -228.137Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler591.341 444.939İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)601.980 358.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.639 86.669Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-471.744 -97.231İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-152.796 46.447İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-318.948 -143.678Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.503.830 12.507.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.792.276 -1.296.134Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.394.842 -1.741.875YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.871Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.871FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.029.071 -6.397.936Ödenen Temettüler0 -8.193.895Alınan Faiz1.029.071 1.795.959YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.345.783 3.068.006Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -4.379NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.345.783 3.063.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.755.954 14.146.753DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.101.737 17.210.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.107.225 24.759.920Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar6 3.664.365 5.533.856İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 3.029.884 2.939.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar634.481 2.594.700Diğer Alacaklar7 142.065 4.787İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 5.165 4.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar136.900 0Peşin Ödenmiş Giderler551.864 141.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 283.962 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler267.902 141.667Diğer Dönen Varlıklar54 634ARA TOPLAM41.465.573 30.440.864TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.465.573 30.440.864DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.322.984 1.494.179Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 40.717 51.203Peşin Ödenmiş Giderler322.586 4.872Ertelenmiş Vergi Varlığı13 453.480 621.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.139.767 2.172.126TOPLAM VARLIKLAR43.605.340 32.612.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları655.966 258.264İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları655.966 258.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar655.966 258.264Ticari Borçlar6 895.202 303.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 601.980 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar293.222 303.861Diğer Borçlar7 12.707.903 631.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.242.746 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarZararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.112 -22.251 4.798 -22.704Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-9.112 -22.251 4.798 -22.704Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.308 78.890 -17.007 80.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.493.794 4.473.140 5.614.636 2.934.264Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.493.794 4.473.140 5.614.636 2.934.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869061BIST