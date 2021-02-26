***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 20:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 13.750.008 13.803.517 13.803.517
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 13.750.008 13.750.008 13.750.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 0 53.509 53.509
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Transferler
0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 37.120 37.120 37.120 0 0 23.781.503 23.818.623 23.818.623
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 23.781.503 23.781.503 23.781.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 37.120 37.120 37.120 0 0 0 37.120 37.120
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.551.117 15.802.408
Dönem Karı (Zararı)
23.781.503 13.750.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.603.252 3.439.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 341.299 401.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.462.464 1.936.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.539.413 1.961.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-76.949 -24.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.182.649 -2.877.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.316.359 -3.056.033
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
133.710 179.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 6.947.933 3.978.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.367.578 3.536.119
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 4.891.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.305.670 -1.411.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
536.238 -2.070.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.841.908 659.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
187.326 -321.998
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
488 -1.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
186.838 -320.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-789.808 -10.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
350.960 -170.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
288.876 -230.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.084 60.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.614 558.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
617.438 550.572
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-427.824 7.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.017.177 20.725.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.792.145 -1.311.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.673.915 -3.611.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.689 -58.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.689 -58.870
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.689 -3.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -55.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.311.049 -5.134.337
Ödenen Temettüler
21 0 -8.193.895
Alınan Faiz
2.311.049 3.059.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.855.477 10.609.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-34.205 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.821.272 10.609.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.755.954 14.146.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.577.226 24.755.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.586.501 24.759.920
Finansal Yatırımlar
5 0
Ticari Alacaklar
6 7.839.526 5.533.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2.402.918 2.939.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.436.608 2.594.700
Diğer Alacaklar
7 4.933 4.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.933 4.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 540.239 141.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
540.239 141.667
Diğer Dönen Varlıklar
0 634
ARA TOPLAM
54.971.199 30.440.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.971.199 30.440.864
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 1.180.542 1.494.179
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.230 51.203
Peşin Ödenmiş Giderler
396.108 4.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 666.114 621.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.272.994 2.172.126
TOPLAM VARLIKLAR
57.244.193 32.612.990
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
615.103 258.264
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
615.103 258.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
615.103 258.264
Ticari Borçlar
6 654.821 303.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 288.876 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
365.945 303.861
Diğer Borçlar
7 13.022.469 631.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.242.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
779.723 631.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.734.774 1.407.234
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.574.097 2.023.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.489.514 1.862.337
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
84.583 161.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.171.712 725.412
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.009.588 607.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.124 117.647
ARA TOPLAM
18.772.976 5.350.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.772.976 5.350.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
666.600 1.130.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 726.000 629.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
726.000 629.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.600 1.759.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.165.576 7.110.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.078.617 25.502.740
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.534 -39.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.534 -39.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.534 -39.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 5.393.665 4.067.458
Yasal Yedekler
13 5.393.665 4.067.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.733.804 2.552.749
Net Dönem Karı veya Zararı
23.781.503 13.750.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.078.617 25.502.740
TOPLAM KAYNAKLAR
57.244.193 32.612.990
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 45.368.722 29.304.390
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -645.613 -224.019
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.723.109 29.080.371
BRÜT KAR (ZARAR)
44.723.109 29.080.371
Genel Yönetim Giderleri
15 -16.590.152 -14.410.218
Pazarlama Giderleri
15 -354.594 -157.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 90.503 58.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.868.866 14.570.792
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.994.280 3.336.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -133.710 -179.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.729.436 17.728.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.729.436 17.728.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.947.933 -3.978.264
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.001.455 -4.159.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 53.522 181.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.781.503 13.750.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.781.503 13.750.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.781.503 13.750.008
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.120 53.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 46.400 68.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.280 -15.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.280 -15.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.120 53.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.818.623 13.803.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.818.623 13.803.517
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913611
BIST