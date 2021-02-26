***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Transferler0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 13.750.008 13.803.517 13.803.517Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 13.750.008 13.750.008 13.750.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 53.509 53.509 53.509 0 0 0 53.509 53.509Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Transferler0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 37.120 37.120 37.120 0 0 23.781.503 23.818.623 23.818.623Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 23.781.503 23.781.503 23.781.503Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 37.120 37.120 37.120 0 0 0 37.120 37.120Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.551.117 15.802.408Dönem Karı (Zararı)23.781.503 13.750.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.603.252 3.439.525Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 341.299 401.330Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.462.464 1.936.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.539.413 1.961.119Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-76.949 -24.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.182.649 -2.877.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.316.359 -3.056.033Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler133.710 179.012Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34.205Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 6.947.933 3.978.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.367.578 3.536.119Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 4.891.600Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.305.670 -1.411.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)536.238 -2.070.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.841.908 659.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler187.326 -321.998İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)488 -1.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)186.838 -320.603Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-789.808 -10.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler350.960 -170.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)288.876 -230.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.084 60.445Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.614 558.401İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)617.438 550.572İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-427.824 7.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.017.177 20.725.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.792.145 -1.311.680Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.673.915 -3.611.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.689 -58.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.689 -58.870Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -6.689 -3.870Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -55.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.311.049 -5.134.337Ödenen Temettüler21 0 -8.193.895Alınan Faiz2.311.049 3.059.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.855.477 10.609.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-34.205 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.821.272 10.609.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.755.954 14.146.753DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.577.226 24.755.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 46.586.501 24.759.920Finansal Yatırımlar5 0Ticari Alacaklar6 7.839.526 5.533.856İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 2.402.918 2.939.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.436.608 2.594.700Diğer Alacaklar7 4.933 4.787İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.933 4.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler12 540.239 141.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler540.239 141.667Diğer Dönen Varlıklar0 634ARA TOPLAM54.971.199 30.440.864TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.971.199 30.440.864DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.180.542 1.494.179Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 30.230 51.203Peşin Ödenmiş Giderler396.108 4.872Ertelenmiş Vergi Varlığı20 666.114 621.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.272.994 2.172.126TOPLAM VARLIKLAR57.244.193 32.612.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları615.103 258.264İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları615.103 258.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar615.103 258.264Ticari Borçlar6 654.821 303.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 288.876 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar365.945 303.861Diğer Borçlar7 13.022.469 631.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.242.746 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar779.723 631.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.734.774 1.407.234Kısa Vadeli Karşılıklar1.574.097 2.023.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.489.514 1.862.337Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar84.583 161.532Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.171.712 725.412İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.009.588 607.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.124 117.647ARA TOPLAM18.772.976 5.350.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.772.976 5.350.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar666.600 1.130.716İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar666.600 1.130.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar666.600 1.130.716Uzun Vadeli Karşılıklar11 726.000 629.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar726.000 629.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.392.600 1.759.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.165.576 7.110.250ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.078.617 25.502.740Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -2.534 -39.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.534 -39.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.534 -39.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 5.393.665 4.067.458Yasal Yedekler13 5.393.665 4.067.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 2.733.804 2.552.749Net Dönem Karı veya Zararı23.781.503 13.750.008TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.078.617 25.502.740TOPLAM KAYNAKLAR57.244.193 32.612.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 45.368.722 29.304.390Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -645.613 -224.019FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.723.109 29.080.371BRÜT KAR (ZARAR)44.723.109 29.080.371Genel Yönetim Giderleri15 -16.590.152 -14.410.218Pazarlama Giderleri15 -354.594 -157.382Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 90.503 58.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.868.866 14.570.792Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 2.994.280 3.336.492Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -133.710 -179.012FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.729.436 17.728.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.729.436 17.728.272Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.947.933 -3.978.264Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -7.001.455 -4.159.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 53.522 181.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.781.503 13.750.008DÖNEM KARI (ZARARI)23.781.503 13.750.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.781.503 13.750.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37.120 53.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 46.400 68.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.280 -15.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-9.280 -15.092Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.120 53.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.818.623 13.803.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.818.623 13.803.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913611BIST