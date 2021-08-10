***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.308 32.308 32.308 11.461.486 11.493.794 11.493.794Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -7.346 -7.346 -7.346 5.393.665 2.733.804 11.461.486 24.753.788 24.753.788Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.110.751 21.670.752 -23.781.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.286 126.286 126.286 7.415.929 7.542.215 7.542.215Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 123.752 123.752 123.752 7.504.416 3.047.050 7.415.929 23.263.326 23.263.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.773.921 11.316.712Dönem Karı (Zararı)7.415.929 11.461.486Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.415.929 11.461.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.725.417 3.731.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,12 202.715 182.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.920.571 807.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.890.470 807.363Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.649.718 -964.897Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.752.271 -1.030.593Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler102.553 65.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 3.251.849 3.706.880Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.777.390 1.310.443Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.171.628 1.869.491İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-732.978 -90.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.904.606 1.960.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.002 49.266İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.002 202İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)49.064Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)252.425 -727.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler341.594 591.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)343.019 601.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.425 -10.639Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.745 -471.744İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)129.559 -152.796İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-115.814 -318.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.918.736 16.503.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.342.642 -1.792.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.802.173 -3.394.842YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-440.081 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-440.081 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-440.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.631.624 1.029.071Ödenen Temettüler-12.242.746Alınan Faiz2.611.122 1.029.071YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)702.216 12.345.783Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)702.216 12.345.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.577.226 24.755.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 47.279.442 37.101.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 47.429.867 46.586.501Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar6 3.667.898 7.839.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 3.135.896 2.402.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar532.002 5.436.608Diğer Alacaklar7 6.936 4.933İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 6.936 4.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler537.005 540.239İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler537.005 540.239ARA TOPLAM51.641.706 54.971.199TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.641.706 54.971.199DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.427.925 1.180.542Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 20.213 30.230Peşin Ödenmiş Giderler146.917 396.108Ertelenmiş Vergi Varlığı13 926.573 666.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.521.628 2.272.994TOPLAM VARLIKLAR54.163.334 57.244.193KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar716.350 615.103İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar716.350 615.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar716.350 615.103Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıTicari Borçlar6 996.415 654.821İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 631.895 288.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar364.520 365.945Diğer Borçlar7 22.121.416 13.022.469İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 21.357.506 12.242.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar763.910 779.723Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.148.942 1.734.774Kısa Vadeli Karşılıklar2.044.918 1.574.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.930.234 1.489.514Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar114.684 84.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.674.241 1.171.712İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.296.083 1.009.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler378.158 162.124ARA TOPLAM29.702.282 18.772.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.702.282 18.772.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar552.093 666.600İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar552.093 666.600Kiralama İşlemlerinden Borçlar552.093 666.600Uzun Vadeli Karşılıklar645.633 726.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar645.633 726.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.726 1.392.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.900.008 20.165.576ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.263.326 37.078.617Ödenmiş Sermaye10 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 123.752 -2.534Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)123.752 -2.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)123.752 -2.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 7.504.416 5.393.665Yasal Yedekler10 7.504.416 5.393.665Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 3.047.050 2.733.804Net Dönem Karı veya Zararı7.415.929 23.781.503TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.263.326 37.078.617TOPLAM KAYNAKLAR54.163.334 57.244.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 19.478.709 22.080.210 10.720.157 10.532.876Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -442.110 -310.948 -249.558 -160.418FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.036.599 21.769.262 10.470.599 10.372.458BRÜT KAR (ZARAR)19.036.599 21.769.262 10.470.599 10.372.458Genel Yönetim Giderleri12 -11.609.484 -7.656.258 -5.914.505 -3.713.208Pazarlama Giderleri-124.847 -242.750 -59.910 -65.055Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler92.449 66.305 84.224 19.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.394.717 13.936.559 4.580.408 6.613.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.375.614 1.321.607 1.447.112 625.072Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-102.553 -89.800 287.877 -31.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.667.778 15.168.366 6.315.397 7.206.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.667.778 15.168.366 6.315.397 7.206.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.251.849 -3.706.880 -1.681.663 -1.574.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -3.543.880 -3.547.600 -2.263.015 -1.639.332Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 292.031 -159.280 581.352 64.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643DÖNEM KARI (ZARARI)7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar126.286 32.308 89.723 -17.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)157.858 41.420 112.154 -21.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.572 -9.112 -22.431 4.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-31.572 -9.112 -22.431 4.798Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.286 32.308 89.723 -17.007TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.542.215 11.493.794 4.723.457 5.614.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.542.215 11.493.794 4.723.457 5.614.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956960BIST