***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 17:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.308 32.308 32.308 11.461.486 11.493.794 11.493.794
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -7.346 -7.346 -7.346 5.393.665 2.733.804 11.461.486 24.753.788 24.753.788
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.110.751 21.670.752 -23.781.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.286 126.286 126.286 7.415.929 7.542.215 7.542.215
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 123.752 123.752 123.752 7.504.416 3.047.050 7.415.929 23.263.326 23.263.326
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.773.921 11.316.712
Dönem Karı (Zararı)
7.415.929 11.461.486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.415.929 11.461.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.725.417 3.731.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 202.715 182.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.920.571 807.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.890.470 807.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.649.718 -964.897
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.752.271 -1.030.593
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
102.553 65.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.251.849 3.706.880
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.777.390 1.310.443
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.171.628 1.869.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-732.978 -90.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.904.606 1.960.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.002 49.266
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.002 202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.064
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
252.425 -727.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
341.594 591.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
343.019 601.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.425 -10.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.745 -471.744
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
129.559 -152.796
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.814 -318.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.918.736 16.503.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.342.642 -1.792.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.802.173 -3.394.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-440.081 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-440.081 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-440.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.631.624 1.029.071
Ödenen Temettüler
-12.242.746
Alınan Faiz
2.611.122 1.029.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
702.216 12.345.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
702.216 12.345.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.577.226 24.755.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.279.442 37.101.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.429.867 46.586.501
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 3.667.898 7.839.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.135.896 2.402.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
532.002 5.436.608
Diğer Alacaklar
7 6.936 4.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 6.936 4.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
537.005 540.239
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
537.005 540.239
ARA TOPLAM
51.641.706 54.971.199
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.641.706 54.971.199
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 1.427.925 1.180.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.213 30.230
Peşin Ödenmiş Giderler
146.917 396.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 926.573 666.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.521.628 2.272.994
TOPLAM VARLIKLAR
54.163.334 57.244.193
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
716.350 615.103
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
716.350 615.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
716.350 615.103
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
6 996.415 654.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 631.895 288.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
364.520 365.945
Diğer Borçlar
7 22.121.416 13.022.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 21.357.506 12.242.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
763.910 779.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.148.942 1.734.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.044.918 1.574.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.930.234 1.489.514
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
114.684 84.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.674.241 1.171.712
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.296.083 1.009.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
378.158 162.124
ARA TOPLAM
29.702.282 18.772.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.702.282 18.772.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
552.093 666.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
552.093 666.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
552.093 666.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
645.633 726.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
645.633 726.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.726 1.392.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.900.008 20.165.576
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.263.326 37.078.617
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 123.752 -2.534
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
123.752 -2.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
123.752 -2.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 7.504.416 5.393.665
Yasal Yedekler
10 7.504.416 5.393.665
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 3.047.050 2.733.804
Net Dönem Karı veya Zararı
7.415.929 23.781.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.263.326 37.078.617
TOPLAM KAYNAKLAR
54.163.334 57.244.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 19.478.709 22.080.210 10.720.157 10.532.876
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -442.110 -310.948 -249.558 -160.418
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.036.599 21.769.262 10.470.599 10.372.458
BRÜT KAR (ZARAR)
19.036.599 21.769.262 10.470.599 10.372.458
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.609.484 -7.656.258 -5.914.505 -3.713.208
Pazarlama Giderleri
-124.847 -242.750 -59.910 -65.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.449 66.305 84.224 19.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.394.717 13.936.559 4.580.408 6.613.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.375.614 1.321.607 1.447.112 625.072
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-102.553 -89.800 287.877 -31.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.667.778 15.168.366 6.315.397 7.206.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.667.778 15.168.366 6.315.397 7.206.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.251.849 -3.706.880 -1.681.663 -1.574.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.543.880 -3.547.600 -2.263.015 -1.639.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 292.031 -159.280 581.352 64.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.415.929 11.461.486 4.633.734 5.631.643
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.286 32.308 89.723 -17.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
157.858 41.420 112.154 -21.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.572 -9.112 -22.431 4.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-31.572 -9.112 -22.431 4.798
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.286 32.308 89.723 -17.007
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.542.215 11.493.794 4.723.457 5.614.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.542.215 11.493.794 4.723.457 5.614.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956960
BIST