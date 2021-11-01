***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Transferler10 1.326.207 12.423.801 -13.750.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.841 75.841 75.841 16.890.363 16.966.204 16.966.204Kar Payları10 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 36.187 36.187 36.187 5.393.665 2.733.804 16.890.363 30.226.198 30.226.198Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Transferler10 2.110.751 21.670.752 -23.781.503Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)132.759 132.759 132.759 13.717.427 13.850.186 13.850.186Kar Payları10 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 130.225 130.225 130.225 7.504.416 3.047.050 13.717.427 29.571.297 29.571.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.683.178 16.822.979Dönem Karı (Zararı)13.717.427 16.890.363Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.717.427 16.890.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.550.000 4.994.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,12 298.621 236.179Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.448.634 1.041.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.406.449 1.142.876Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.185 -101.115Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.444.499 -1.520.581Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.596.922 -1.586.032Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler152.423 65.451Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 3.572.162 1.769.445Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.803.119 2.423.235İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.056.567 410.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.859.686 2.013.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-442.045 187.046İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.963 1.139İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-440.082 185.907Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)383.615 -697.107Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.512 106.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.460 68.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)42.052 37.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-318.039 -249.821İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-167.033 97.907İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-151.006 -347.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.839.589 23.653.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.232.885 -1.792.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.923.526 -5.038.569YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıMaddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.738.880 1.583.755Ödenen Temettüler-12.242.746 0Alınan Faiz4.503.866 1.583.755YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.944.298 18.406.734Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.944.298 18.406.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.577.226 24.755.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 53.521.524 43.162.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.623.855 46.586.501Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar6 4.036.407 7.839.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 3.459.485 2.402.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar576.922 5.436.608Diğer Alacaklar7 6.896 4.933İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 6.896 4.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler405.815 540.239İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler405.815 540.239Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM58.072.973 54.971.199TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.072.973 54.971.199DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.336.559 1.180.542Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 15.675 30.230Peşin Ödenmiş Giderler146.917 396.108Ertelenmiş Vergi Varlığı13 987.372 666.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.486.523 2.272.994TOPLAM VARLIKLAR60.559.496 57.244.193KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar694.097 615.103İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar694.097 615.10360.559.496 57.244.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 30.514.824 32.039.208 11.036.115 9.958.998Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -75.680 -471.678 366.430 -160.730FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.439.144 31.567.530 11.402.545 9.798.268BRÜT KAR (ZARAR)30.439.144 31.567.530 11.402.545 9.798.268Genel Yönetim Giderleri12 -16.498.104 -11.519.881 -4.888.620 -3.863.623Pazarlama Giderleri-183.904 -322.284 -59.057 -79.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler88.318 90.473 -4.131 24.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.845.454 19.815.838 6.450.737 5.879.279Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.271.640 2.409.349 1.896.026 1.087.742Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-152.423 -98.167 -49.870 -8.367FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.964.671 22.127.020 8.296.893 6.958.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.964.671 22.127.020 8.296.893 6.958.654Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.247.244 -5.236.657 -1.995.395 -1.529.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -5.601.692 -5.229.044 -2.057.812 -1.681.444Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 354.448 -7.613 62.417 151.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877DÖNEM KARI (ZARARI)13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar132.759 75.841 6.473 43.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)165.949 97.232 8.091 55.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.190 -21.391 -1.618 -12.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-33.190 -21.391 -1.618 -12.279Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.759 75.841 6.473 43.533TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.850.186 16.966.204 6.307.971 5.472.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.850.186 16.966.204 6.307.971 5.472.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973366BIST