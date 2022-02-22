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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 17:56
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Transferler
13 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 37.120 37.120 37.120 23.781.503 23.818.623 23.818.623
Dönem Karı (Zararı)
0 0 23.781.503 23.781.503 23.781.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 37.120 37.120 37.120 37.120 37.120
Kar Payları
13 0 0 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078
419 0
ARA TOPLAM
52.554.689 54.971.199
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.554.689 54.971.199
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
8 1.251.439 1.180.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.138 30.230
Peşin Ödenmiş Giderler
146.917 396.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.184.808 666.114
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.594.302 2.272.994
TOPLAM VARLIKLAR
55.148.991 57.244.193
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
657.848 615.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
657.848 615.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
657.848 615.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 578.996 654.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 28.636 288.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
550.360 365.945
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 1.539.673 13.022.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.242.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.539.673 779.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.461.335 1.734.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.650.451 1.574.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.512.830 1.489.514
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
137.621 84.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.285.880 1.171.712
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 771.992 1.009.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
513.888 162.124
ARA TOPLAM
11.174.183 18.772.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.174.183 18.772.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
648.810 666.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
648.810 666.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
648.810 666.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 767.612 726.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
767.612 726.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.422 1.392.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.590.605 20.165.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.558.386 37.078.617
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 83.144 -2.534
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.144 -2.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 83.144 -2.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.504.416 5.393.665
Yasal Yedekler
13 2.504.416 5.393.665
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.047.050 2.733.804
Net Dönem Karı veya Zararı
26.751.597 23.781.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.558.386 37.078.617
TOPLAM KAYNAKLAR
55.148.991 57.244.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 50.723.532 45.368.722
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -26.939 -645.613
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.696.593 44.723.109
BRÜT KAR (ZARAR)
50.696.593 44.723.109
Genel Yönetim Giderleri
15 -24.121.345 -16.590.152
Pazarlama Giderleri
15 -329.667 -354.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.952 90.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.253.533 27.868.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 9.304.976 2.994.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -199.684 -133.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.358.825 30.729.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.358.825 30.729.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.607.228 -6.947.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.147.342 -7.001.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 540.114 53.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.751.597 23.781.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.751.597 23.781.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.751.597 23.781.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.678 37.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 107.098 46.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.420 -9.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.420 -9.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.678 37.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.837.275 23.818.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.837.275 23.818.623



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