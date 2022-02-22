***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740Transferler13 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 37.120 37.120 37.120 23.781.503 23.818.623 23.818.623Dönem Karı (Zararı)0 0 23.781.503 23.781.503 23.781.503Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 37.120 37.120 37.120 37.120 37.120Kar Payları13 0 0 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078419 0ARA TOPLAM52.554.689 54.971.199TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.554.689 54.971.199DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar8 1.251.439 1.180.542Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 11.138 30.230Peşin Ödenmiş Giderler146.917 396.108Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.184.808 666.114Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR2.594.302 2.272.994TOPLAM VARLIKLAR55.148.991 57.244.193KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları657.848 615.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları657.848 615.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar657.848 615.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 578.996 654.821İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 28.636 288.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar550.360 365.945Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 1.539.673 13.022.469İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.242.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.539.673 779.723Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.461.335 1.734.774Kısa Vadeli Karşılıklar3.650.451 1.574.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.512.830 1.489.514Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar137.621 84.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.285.880 1.171.712İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 771.992 1.009.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler513.888 162.124ARA TOPLAM11.174.183 18.772.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.174.183 18.772.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar648.810 666.600İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar648.810 666.600Kiralama İşlemlerinden Borçlar648.810 666.600İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11 767.612 726.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar767.612 726.000Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.416.422 1.392.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.590.605 20.165.576ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.558.386 37.078.617Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 83.144 -2.534Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83.144 -2.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 83.144 -2.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.504.416 5.393.665Yasal Yedekler13 2.504.416 5.393.665Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 3.047.050 2.733.804Net Dönem Karı veya Zararı26.751.597 23.781.503TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.558.386 37.078.617TOPLAM KAYNAKLAR55.148.991 57.244.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 50.723.532 45.368.722Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -26.939 -645.613FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.696.593 44.723.109BRÜT KAR (ZARAR)50.696.593 44.723.109Genel Yönetim Giderleri15 -24.121.345 -16.590.152Pazarlama Giderleri15 -329.667 -354.594Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 7.952 90.503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.253.533 27.868.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 9.304.976 2.994.280Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -199.684 -133.710FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.358.825 30.729.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.358.825 30.729.436Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.607.228 -6.947.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -9.147.342 -7.001.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 540.114 53.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.751.597 23.781.503DÖNEM KARI (ZARARI)26.751.597 23.781.503Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.751.597 23.781.503Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar85.678 37.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 107.098 46.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.420 -9.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-21.420 -9.280Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.678 37.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.837.275 23.818.623Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.837.275 23.818.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003491BIST