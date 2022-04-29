***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 16:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Transferler
2.110.751 21.670.752 -23.781.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.563 36.563 36.563 2.782.195 2.818.758 2.818.758
Kar Payları
10 34.029 34.029 7.504.416 3.047.050 2.782.195 18.539.869 18.539.869
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386
Transferler
2.750.000 24.001.597 -26.751.597
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.550 -177.550 -177.550 6.253.572 6.076.022 6.076.022
Kar Payları
10 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 172.179 -94.406 -94.406 -94.406 5.254.416 9.048.647 6.253.572 30.634.408 30.634.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan 6.253.572 2.782.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.588.886 1.658.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 96.672 105.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
897.569 938.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
857.354 938.295
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.464.021 -955.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.503.771 -1.346.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.750 390.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.058.666 1.570.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.894.560 19.895.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.928.438 4.202.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
447.543 -691.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.480.895 4.894.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 186.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-636.631 60.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.452 -128.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.893 -180.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.559 51.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
476.196 15.576.497
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
795.351 15.685.507
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.155 -109.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.737.018 24.336.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.350.612 -1.360.185
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.461.335 -8.466.087
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.114.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -337.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -337.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.562.012 -11.060.645
Ödenen Temettüler
0 -12.242.746
Alınan Faiz
1.562.012 1.182.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.487.083 -6.002.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.487.083 -6.002.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.335.860 46.577.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.822.943 40.574.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.066.294 40.637.4 0
Ticari Alacaklar
6 5.738.794 11.667.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 5.027.029 5.474.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
711.765 6.192.660
Diğer Alacaklar
7 13.268 6.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 13.268 6.896
Peşin Ödenmiş Giderler
647.981 242.690
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
647.981 242.690
Diğer Dönen Varlıklar
942 419
ARA TOPLAM
56.467.279 52.554.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.467.279 52.554.689
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 1.159.305 1.251.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.600 11.138
Peşin Ödenmiş Giderler
378.257 146.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 679.707 1.184.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.223.869 2.594.302
TOPLAM VARLIKLAR
58.691.148 55.148.991
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
625.292 657.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
625.292 657.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
625.292 657.848
Ticari Borçlar
6 712.448 578.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 95.529 28.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
616.919 550.360
Diğer Borçlar
7 20.369.692 1.539.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 18.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.369.692 1.539.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.439.387 3.461.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.152.508 3.650.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
974.672 3.512.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
177.836 137.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.321.002 1.285.880
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 854.986 771.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
466.016 513.888
ARA TOPLAM
26.620.329 11.174.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.620.329 11.174.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
401.961 648.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
401.961 648.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
401.961 648.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.034.450 767.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.034.450 767.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.411 1.416.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.056.740 12.590.605
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.634.408 42.558.386
Ödenmiş Sermaye
10 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -94.406 83.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.406 83.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -94.406 83.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.254.416 2.504.416
Yasal Yedekler
10 5.254.416 2.504.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 9.048.647 3.047.050
Net Dönem Karı veya Zararı
6.253.572 26.751.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.634.408 42.558.386
TOPLAM KAYNAKLAR
58.691.148 55.148.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 14.931.271 8.758.552
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -8.993 -192.552
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.922.278 8.566.000
BRÜT KAR (ZARAR)
14.922.278 8.566.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.827.164 -5.694.979
Pazarlama Giderleri
-165.642 -64.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.353 -39.750 -390.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.312.238 4.352.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.312.238 4.352.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.058.666 -1.570.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.509.177 -1.280.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -549.489 -289.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.253.572 2.782.195
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.253.572 2.782.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.253.572 2.782.195
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-177.550 36.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.938 45.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.388 -9.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
44.388 -9.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177.550 36.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.076.022 2.818.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.076.022 2.818.758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025582
BIST