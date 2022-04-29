***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Transferler2.110.751 21.670.752 -23.781.503Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.563 36.563 36.563 2.782.195 2.818.758 2.818.758Kar Payları10 34.029 34.029 7.504.416 3.047.050 2.782.195 18.539.869 18.539.869Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386Transferler2.750.000 24.001.597 -26.751.597Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-177.550 -177.550 -177.550 6.253.572 6.076.022 6.076.022Kar Payları10 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 172.179 -94.406 -94.406 -94.406 5.254.416 9.048.647 6.253.572 30.634.408 30.634.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan 6.253.572 2.782.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.588.886 1.658.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 96.672 105.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler897.569 938.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler857.354 938.295Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.464.021 -955.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.503.771 -1.346.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39.750 390.433Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 3.058.666 1.570.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.894.560 19.895.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.928.438 4.202.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)447.543 -691.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.480.895 4.894.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 186.838Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-636.631 60.371Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.452 -128.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.893 -180.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.559 51.867Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler476.196 15.576.497İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)795.351 15.685.507İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-319.155 -109.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.737.018 24.336.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.350.612 -1.360.185Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.461.335 -8.466.087Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.114.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -337.213Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -337.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.562.012 -11.060.645Ödenen Temettüler0 -12.242.746Alınan Faiz1.562.012 1.182.101YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.487.083 -6.002.441NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.487.083 -6.002.441DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.335.860 46.577.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.822.943 40.574.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.066.294 40.637.4 0Ticari Alacaklar6 5.738.794 11.667.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 5.027.029 5.474.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar711.765 6.192.660Diğer Alacaklar7 13.268 6.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 13.268 6.896Peşin Ödenmiş Giderler647.981 242.690İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler647.981 242.690Diğer Dönen Varlıklar942 419ARA TOPLAM56.467.279 52.554.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.467.279 52.554.689DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.159.305 1.251.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.600 11.138Peşin Ödenmiş Giderler378.257 146.917Ertelenmiş Vergi Varlığı13 679.707 1.184.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.223.869 2.594.302TOPLAM VARLIKLAR58.691.148 55.148.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları625.292 657.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları625.292 657.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar625.292 657.848Ticari Borçlar6 712.448 578.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 95.529 28.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar616.919 550.360Diğer Borçlar7 20.369.692 1.539.673İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 18.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.369.692 1.539.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.439.387 3.461.335Kısa Vadeli Karşılıklar1.152.508 3.650.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar974.672 3.512.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar177.836 137.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.321.002 1.285.880İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 854.986 771.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler466.016 513.888ARA TOPLAM26.620.329 11.174.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.620.329 11.174.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar401.961 648.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar401.961 648.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar401.961 648.810Uzun Vadeli Karşılıklar1.034.450 767.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.034.450 767.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.436.411 1.416.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.056.740 12.590.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.634.408 42.558.386Ödenmiş Sermaye10 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -94.406 83.144Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.406 83.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -94.406 83.144Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 5.254.416 2.504.416Yasal Yedekler10 5.254.416 2.504.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 9.048.647 3.047.050Net Dönem Karı veya Zararı6.253.572 26.751.597TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.634.408 42.558.386TOPLAM KAYNAKLAR58.691.148 55.148.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 14.931.271 8.758.552Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -8.993 -192.552FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.922.278 8.566.000BRÜT KAR (ZARAR)14.922.278 8.566.000Genel Yönetim Giderleri12 -7.827.164 -5.694.979Pazarlama Giderleri-165.642 -64.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler43.353 -39.750 -390.430FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.312.238 4.352.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.312.238 4.352.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.058.666 -1.570.186Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -2.509.177 -1.280.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -549.489 -289.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.253.572 2.782.195DÖNEM KARI (ZARARI)6.253.572 2.782.195Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.253.572 2.782.195Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-177.550 36.563Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-221.938 45.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.388 -9.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi44.388 -9.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-177.550 36.563TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.076.022 2.818.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.076.022 2.818.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025582BIST