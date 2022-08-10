***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.110.751 21.670.752 -23.781.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.286 126.286 126.286 7.415.929 7.542.215 7.542.215
Dönem Karı (Zararı)
7.415.929 7.542.215 7.542.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.286 126.286 126.286 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 123.752 123.752 123.752 7.504.416 3.047.050 7.415.929 23.263.326 23.263.326
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386
Transferler
26.751.597 -26.751.597
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.604 138.604 138.604 13.858.617 13.997.221 13.997.221
Dönem Karı (Zararı)
13.858.617 13.997.221 13.997.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.604 138.604 138.604
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
2.750.000 -2.750.000
Kar Payları
12 -18.000.000 -18.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 172.179 221.748 221.748 221.748 5.254.416 9.048.647 13.858.617 38.555.607 38.555.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.369.277 10.773.921
Dönem Karı (Zararı)
13.858.617 7.415.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.858.617 7.415.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.697.234 2.725.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 192.050 202.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.782.716 1.920.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.744.243 1.890.470
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.473 30.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.048.367 -2.649.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.127.916 -2.752.271
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79.549 102.553
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.770.835 3.251.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.553.533 4.777.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.315.012 4.171.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.876 -732.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.402.888 4.904.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.067 -2.002
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.315 -2.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-499.113 252.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
315.369 341.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
153.043 343.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
162.326 -1.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.324.668 13.745
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.970.323 129.559
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-354.345 -115.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.109.384 14.918.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.278.772 -1.342.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.461.335 -2.802.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -440.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -440.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -440.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.192.026 -9.631.624
Ödenen Temettüler
0 -12.242.746
Alınan Faiz
3.192.026 2.611.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.561.303 702.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.561.303 702.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.335.860 46.577.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.897.163 47.279.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.134.645 40.637.452
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 6.352.220 11.667.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 5.562.448 5.474.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16 789.772 6.192.660
Diğer Alacaklar
7 258.382 6.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 258.382
Peşin Ödenmiş Giderler
16 510.462 242.690
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 510.462 242.690
Diğer Dönen Varlıklar
2.000 419
ARA TOPLAM
66.257.709 52.554.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.257.709 52.554.689
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 3.360 5.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.065.104 1.245.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.063 11.138
Peşin Ödenmiş Giderler
378.258 146.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.307.988 1.184.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.756.773 2.594.302
TOPLAM VARLIKLAR
69.014.482 55.148.991
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
591.312 657.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
591.312 657.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
591.312 657.848
Ticari Borçlar
6 894.365 578.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 181.679 28.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
712.686 550.360
Diğer Borçlar
7 19.476.972 1.539.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 18.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.476.972 1.539.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.337.054 3.461.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.535.883 3.650.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.359.789 3.512.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
176.094 137.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.124.630 1.285.880
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.595.807 771.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
528.823 513.888
ARA TOPLAM
28.960.216 11.174.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.960.216 11.174.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.550 648.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.550 648.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
440.550 648.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.058.109 767.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.058.109 767.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.498.659 1.416.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.458.875 12.590.605
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.555.607 42.558.386
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 221.748 83.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
221.748 83.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 221.748 83.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.254.416 2.504.416
Yasal Yedekler
12 5.254.416 2.504.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 9.048.647 3.047.050
Net Dönem Karı veya Zararı
13.858.617 26.751.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.555.607 42.558.386
TOPLAM KAYNAKLAR
69.014.482 55.148.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 32.002.113 19.478.709 17.070.842 10.720.157
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -18.699 -442.110 -9.706 -249.558
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.983.414 19.036.599 17.061.136 10.470.599
BRÜT KAR (ZARAR)
31.983.414 19.036.599 17.061.136 10.470.599
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.235.354 -11.609.484 -9.408.190 -5.914.505
Pazarlama Giderleri
-247.887 -124.847 -82.245 -59.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.353 92.449 0 84.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.543.526 7.394.717 7.570.701 4.580.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.165.475 3.375.614 2.786.312 1.447.112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-79.549 -102.553 -39.799 287.877
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.629.452 10.667.778 10.317.214 6.315.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.629.452 10.667.778 10.317.214 6.315.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.770.835 -3.251.849 -2.712.169 -1.681.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.940.216 -3.543.880 -3.431.039 -2.263.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 169.381 292.031 718.870 581.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138.604 126.286 316.154 89.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.805 157.858 406.743 112.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.201 -31.572 -90.589 -22.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-46.201 -31.572 -90.589 -22.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.604 126.286 316.154 89.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.997.221 7.542.215 7.921.199 4.723.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.997.221 7.542.215 7.921.199 4.723.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054344
BIST