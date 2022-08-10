***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.110.751 21.670.752 -23.781.503 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.286 126.286 126.286 7.415.929 7.542.215 7.542.215Dönem Karı (Zararı)7.415.929 7.542.215 7.542.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.286 126.286 126.286 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 123.752 123.752 123.752 7.504.416 3.047.050 7.415.929 23.263.326 23.263.326Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386Transferler26.751.597 -26.751.597Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)138.604 138.604 138.604 13.858.617 13.997.221 13.997.221Dönem Karı (Zararı)13.858.617 13.997.221 13.997.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)138.604 138.604 138.604Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları2.750.000 -2.750.000Kar Payları12 -18.000.000 -18.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 172.179 221.748 221.748 221.748 5.254.416 9.048.647 13.858.617 38.555.607 38.555.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.369.277 10.773.921Dönem Karı (Zararı)13.858.617 7.415.929Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.858.617 7.415.929Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.697.234 2.725.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 192.050 202.715Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.782.716 1.920.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.744.243 1.890.470Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.473 30.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.048.367 -2.649.718Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.127.916 -2.752.271Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler79.549 102.553Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.770.835 3.251.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.553.533 4.777.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.315.012 4.171.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.876 -732.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.402.888 4.904.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-253.067 -2.002İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.315 -2.002İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-258.382Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-499.113 252.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler315.369 341.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)153.043 343.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)162.326 -1.425Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.324.668 13.745İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.970.323 129.559İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-354.345 -115.814Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.109.384 14.918.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.278.772 -1.342.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.461.335 -2.802.173YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -440.081Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -440.081Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -440.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.192.026 -9.631.624Ödenen Temettüler0 -12.242.746Alınan Faiz3.192.026 2.611.122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.561.303 702.216Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.561.303 702.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.335.860 46.577.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.897.163 47.279.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 59.134.645 40.637.452Finansal Yatırımlar5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 6.352.220 11.667.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 5.562.448 5.474.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16 789.772 6.192.660Diğer Alacaklar7 258.382 6.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 258.382Peşin Ödenmiş Giderler16 510.462 242.690İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 510.462 242.690Diğer Dönen Varlıklar2.000 419ARA TOPLAM66.257.709 52.554.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.257.709 52.554.689DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 3.360 5.458Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.065.104 1.245.981Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.063 11.138Peşin Ödenmiş Giderler378.258 146.917Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.307.988 1.184.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.756.773 2.594.302TOPLAM VARLIKLAR69.014.482 55.148.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları591.312 657.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları591.312 657.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar591.312 657.848Ticari Borçlar6 894.365 578.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 181.679 28.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar712.686 550.360Diğer Borçlar7 19.476.972 1.539.673İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 18.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.476.972 1.539.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.337.054 3.461.335Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.535.883 3.650.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.359.789 3.512.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar176.094 137.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.124.630 1.285.880İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.595.807 771.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler528.823 513.888ARA TOPLAM28.960.216 11.174.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.960.216 11.174.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar440.550 648.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar440.550 648.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar440.550 648.810Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.058.109 767.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.058.109 767.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.498.659 1.416.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.458.875 12.590.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.555.607 42.558.386Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 221.748 83.144Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)221.748 83.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 221.748 83.144Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 5.254.416 2.504.416Yasal Yedekler12 5.254.416 2.504.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 9.048.647 3.047.050Net Dönem Karı veya Zararı13.858.617 26.751.597TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.555.607 42.558.386TOPLAM KAYNAKLAR69.014.482 55.148.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 32.002.113 19.478.709 17.070.842 10.720.157Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -18.699 -442.110 -9.706 -249.558FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.983.414 19.036.599 17.061.136 10.470.599BRÜT KAR (ZARAR)31.983.414 19.036.599 17.061.136 10.470.599Genel Yönetim Giderleri14 -17.235.354 -11.609.484 -9.408.190 -5.914.505Pazarlama Giderleri-247.887 -124.847 -82.245 -59.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler43.353 92.449 0 84.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.543.526 7.394.717 7.570.701 4.580.408Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.165.475 3.375.614 2.786.312 1.447.112Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-79.549 -102.553 -39.799 287.877FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.629.452 10.667.778 10.317.214 6.315.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.629.452 10.667.778 10.317.214 6.315.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.770.835 -3.251.849 -2.712.169 -1.681.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.940.216 -3.543.880 -3.431.039 -2.263.015Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 169.381 292.031 718.870 581.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734DÖNEM KARI (ZARARI)13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.858.617 7.415.929 7.605.045 4.633.734Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar138.604 126.286 316.154 89.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)184.805 157.858 406.743 112.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.201 -31.572 -90.589 -22.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-46.201 -31.572 -90.589 -22.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.604 126.286 316.154 89.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.997.221 7.542.215 7.921.199 4.723.457Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.997.221 7.542.215 7.921.199 4.723.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054344BIST