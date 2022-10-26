***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Transferler
2.110.751 21.670.752 -23.781.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.759 132.759 132.759 13.717.427 13.850.186 13.850.186
Dönem Karı (Zararı)
13.717.427 13.850.186 13.850.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
132.759 132.759 132.759
Kar Payları
12 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 130.225 130.225 130.225 7.504.416 3.047.050 13.717.427 29.571.297 29.571.297
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386
Transferler
2.750.000 24.001.597 -26.751.597
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-428.347 -428.347 -428.347 23.775.207 23.346.860 23.346.860
Dönem Karı (Zararı)
23.775.207 23.775.207 23.775.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-428.347 -428.347 -428.347 -428.347 -428.347
Kar Payları
12 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 172.179 -345.203 -345.203 -345.203 5.254.416 9.048.647 23.775.207 47.905.246 47.905.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.169.649 14.683.178
Dönem Karı (Zararı)
23.775.207 13.717.427
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.775.207 13.717.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.067.333 3.550.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 287.636 298.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.911.207 2.448.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.969.402 2.406.449
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-58.195 42.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.249.380 -4.444.499
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.368.944 -4.596.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
119.564 152.423
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 9.117.870 5.247.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.010.947 3.572.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.611.308 3.803.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.590.047 -1.056.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.201.355 4.859.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.315 -442.045
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.315 -1.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.000 -440.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-426.773 383.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
443.850 145.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
217.943 103.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
225.907 42.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
379.247 -318.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
768.784 -167.033
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-389.537 -151.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.853.487 20.839.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.154.628 -1.232.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.529.210 -4.923.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.910 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.910 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.910 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.493.923 -7.738.880
Ödenen Temettüler
0 -12.242.746
Alınan Faiz
5.493.923 4.503.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.620.662 6.944.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.620.662 6.944.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.335.860 46.577.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.956.522 53.521.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.133.135 40.637.452
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 8.055.924 11.667.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 7.064.619 5.474.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16 991.305 6.192.660
Diğer Alacaklar
7 4.000 6.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 6.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
438.122 an Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 438.122 242.690
Diğer Dönen Varlıklar
0 419
ARA TOPLAM
77.631.181 52.554.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.631.181 52.554.689
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 43.228 5.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 974.623 1.245.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 11.138
Peşin Ödenmiş Giderler
378.258 146.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.789.743 1.184.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.185.852 2.594.302
TOPLAM VARLIKLAR
80.817.033 55.148.991
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
562.554 657.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
562.554 657.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
562.554 657.848
Ticari Borçlar
6 1.022.846 578.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 246.579 28.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
776.267 550.360
Diğer Borçlar
7 19.685.972 1.539.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 18.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.685.972 1.539.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.512.148 3.461.335
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.846.994 3.650.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.767.568 3.512.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
79.426 137.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.299.862 1.285.880
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.678.380 771.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
621.482 513.888
ARA TOPLAM
30.930.376 11.174.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.930.376 11.174.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
474.131 648.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
474.131 648.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
474.131 648.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.507.280 767.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.507.280 767.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.981.411 1.416.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.911.787 12.590.605
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.905.246 42.558.386
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -345.203 83.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-345.203 83.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -345.203 83.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.254.416 2.504.416
Yasal Yedekler
12 5.254.416 2.504.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 9.048.647 3.047.050
Net Dönem Karı veya Zararı
23.775.207 26.751.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.905.246 42.558.386
TOPLAM KAYNAKLAR
80.817.033 55.148.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 52.748.123 30.514.824 20.746.010 11.036.115
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -28.458 -75.680 -9.759 366.430
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.719.665 30.439.144 20.736.251 11.402.545
BRÜT KAR (ZARAR)
52.719.665 30.439.144 20.736.251 11.402.545
Genel Yönetim Giderleri
14 -27.808.897 -16.498.104 -10.573.543 -4.888.620
Pazarlama Giderleri
-331.324 -183.904 -83.437 -59.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.353 88.318 0 -4.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.622.797 13.845.454 10.079.271 6.450.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.390.550 5.271.640 3.225.075 1.896.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-120.270 -152.423 -40.721 -49.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.893.077 18.964.671 13.263.625 8.296.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.893.077 18.964.671 13.263.625 8.296.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.117.870 -5.247.244 -3.347.035 -1.995.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -9.580.023 -5.601.692 -3.639.807 -2.057.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 462.153 354.448 292.772 62.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-428.347 132.759 -566.951 6.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-571.129 165.949 -755.934 8.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
142.782 -33.190 188.983 -1.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
142.782 -33.190 188.983 -1.618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-428.347 132.759 -566.951 6.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.346.860 13.850.186 9.349.639 6.307.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.346.860 13.850.186 9.349.639 6.307.971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074466
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