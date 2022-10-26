***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617Transferler2.110.751 21.670.752 -23.781.503Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)132.759 132.759 132.759 13.717.427 13.850.186 13.850.186Dönem Karı (Zararı)13.717.427 13.850.186 13.850.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)132.759 132.759 132.759Kar Payları12 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 130.225 130.225 130.225 7.504.416 3.047.050 13.717.427 29.571.297 29.571.297Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 172.179 83.144 83.144 83.144 2.504.416 3.047.050 26.751.597 42.558.386 42.558.386Transferler2.750.000 24.001.597 -26.751.597Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-428.347 -428.347 -428.347 23.775.207 23.346.860 23.346.860Dönem Karı (Zararı)23.775.207 23.775.207 23.775.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-428.347 -428.347 -428.347 -428.347 -428.347Kar Payları12 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 172.179 -345.203 -345.203 -345.203 5.254.416 9.048.647 23.775.207 47.905.246 47.905.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.169.649 14.683.178Dönem Karı (Zararı)23.775.207 13.717.427Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.775.207 13.717.427Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.067.333 3.550.000Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 287.636 298.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.911.207 2.448.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.969.402 2.406.449Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-58.195 42.185Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.249.380 -4.444.499Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.368.944 -4.596.922Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler119.564 152.423Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 9.117.870 5.247.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.010.947 3.572.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.611.308 3.803.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.590.047 -1.056.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.201.355 4.859.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.315 -442.045İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.315 -1.963İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.000 -440.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-426.773 383.615Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler443.850 145.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)217.943 103.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)225.907 42.052Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler379.247 -318.039İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)768.784 -167.033İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-389.537 -151.006Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.853.487 20.839.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.154.628 -1.232.885Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.529.210 -4.923.526YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.910 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.910 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.910 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.493.923 -7.738.880Ödenen Temettüler0 -12.242.746Alınan Faiz5.493.923 4.503.866YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.620.662 6.944.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.620.662 6.944.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.335.860 46.577.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.956.522 53.521.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.133.135 40.637.452Finansal Yatırımlar5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 8.055.924 11.667.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 7.064.619 5.474.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16 991.305 6.192.660Diğer Alacaklar7 4.000 6.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 6.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.000 0Peşin Ödenmiş Giderler438.122 an Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 438.122 242.690Diğer Dönen Varlıklar0 419ARA TOPLAM77.631.181 52.554.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.631.181 52.554.689DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 43.228 5.458Kullanım Hakkı Varlıkları10 974.623 1.245.981Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 11.138Peşin Ödenmiş Giderler378.258 146.917Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.789.743 1.184.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.185.852 2.594.302TOPLAM VARLIKLAR80.817.033 55.148.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları562.554 657.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları562.554 657.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar562.554 657.848Ticari Borçlar6 1.022.846 578.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 246.579 28.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar776.267 550.360Diğer Borçlar7 19.685.972 1.539.673İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 18.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.685.972 1.539.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.512.148 3.461.335Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.846.994 3.650.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.767.568 3.512.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar79.426 137.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.299.862 1.285.880İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.678.380 771.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler621.482 513.888ARA TOPLAM30.930.376 11.174.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.930.376 11.174.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar474.131 648.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar474.131 648.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar474.131 648.810Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.507.280 767.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.507.280 767.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.981.411 1.416.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.911.787 12.590.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.905.246 42.558.386Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -345.203 83.144Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-345.203 83.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -345.203 83.144Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 5.254.416 2.504.416Yasal Yedekler12 5.254.416 2.504.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 9.048.647 3.047.050Net Dönem Karı veya Zararı23.775.207 26.751.597TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.905.246 42.558.386TOPLAM KAYNAKLAR80.817.033 55.148.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 52.748.123 30.514.824 20.746.010 11.036.115Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -28.458 -75.680 -9.759 366.430FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.719.665 30.439.144 20.736.251 11.402.545BRÜT KAR (ZARAR)52.719.665 30.439.144 20.736.251 11.402.545Genel Yönetim Giderleri14 -27.808.897 -16.498.104 -10.573.543 -4.888.620Pazarlama Giderleri-331.324 -183.904 -83.437 -59.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler43.353 88.318 0 -4.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.622.797 13.845.454 10.079.271 6.450.737Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.390.550 5.271.640 3.225.075 1.896.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-120.270 -152.423 -40.721 -49.870FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.893.077 18.964.671 13.263.625 8.296.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.893.077 18.964.671 13.263.625 8.296.893Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.117.870 -5.247.244 -3.347.035 -1.995.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -9.580.023 -5.601.692 -3.639.807 -2.057.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 462.153 354.448 292.772 62.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498DÖNEM KARI (ZARARI)23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.775.207 13.717.427 9.916.590 6.301.498Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-428.347 132.759 -566.951 6.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-571.129 165.949 -755.934 8.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler142.782 -33.190 188.983 -1.618Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi142.782 -33.190 188.983 -1.618Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-428.347 132.759 -566.951 6.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.346.860 13.850.186 9.349.639 6.307.971Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.346.860 13.850.186 9.349.639 6.307.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074466BIST