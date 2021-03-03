***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
03.03.2021 16:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31/12/2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
31/12/2020
Değişikliğin Nedeni
HSBC Portföy AŞ bağımsız denetçi görüşü tarih düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
HSBC Portföy AŞ bağımsız denetçi görüşündeki tarih düzeltmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914837
BIST
16:201.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:207,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:208,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:20407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,80
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DGATE
|17,82
|57.291.611
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.209.328
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|38.932.658
|% -6,61
|
|THYAO
|14,90
|2.431.242.410
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|GARAN
|9,27
|1.343.870.734
|% 0,76
|
|SISE
|7,73
|1.050.236.096
|% 0,00
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|EKGYO
|2,44
|512.051.439
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|248.885.138
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,32
|568.502.988
|% 2,79
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4008
|7,4080
|% 0,65
|
|Euro
|8,9221
|8,9288
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3109
|10,3626
|% 0,63
|
|Frank
|8,0412
|8,0896
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,71
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,89
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.693
|2.761
|-10,08
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-4,87
|
|Çeyrek
|653
|668
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,67
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de