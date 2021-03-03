***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31/12/2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31/12/2020Değişikliğin NedeniHSBC Portföy AŞ bağımsız denetçi görüşü tarih düzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarHSBC Portföy AŞ bağımsız denetçi görüşündeki tarih düzeltmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914837BIST