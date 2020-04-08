***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00007514Bağımsız Denetim Ücreti5.979,6 % 0,00114812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.427,57 % 0,02581082Fon Yönetim Ücreti3.081.939,63 % 0,59174915Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.311,47 % 0,00121184Gecelik Ters Repo Komisyonu40.177,55 % 0,00771431Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.073,17 % 0,0019341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.216,81 % 0,00676182TOPLAM GİDERLER3.314.517,12 % 0,63640529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ520.818.598,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836589BIST