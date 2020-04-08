***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00054789Bağımsız Denetim Ücreti228 % 0,00031923Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.254,64 % 0,03955982Fon Yönetim Ücreti317.029,13 % 0,44387805Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu881,94 % 0,00123482Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu347,97 % 0,0004872Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar43.899,06 % 0,06146384Türev Araçlar Komisyonu1.908,03 % 0,00267147Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.237,98 % 0,01853473TOPLAM GİDERLER406.178,07 % 0,56869705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.422.573,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836590BIST