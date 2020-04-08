***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00191607Bağımsız Denetim Ücreti87,3 % 0,00042746Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.092,55 % 0,02493532Fon Yönetim Ücreti110.284,4 % 0,53999997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu792,72 % 0,0038815Gecelik Ters Repo Komisyonu1.692,25 % 0,00828599Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu419,28 % 0,00205298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.213,79 % 0,00594324TOPLAM GİDERLER119.973,61 % 0,58744251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.423.038,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836591BIST