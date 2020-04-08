***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00019785Bağımsız Denetim Ücreti756,9 % 0,00038268Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.669,14 % 0,01651731Fon Yönetim Ücreti1.219.358,57 % 0,61649997Hisse Senedi Komisyonu62.028,28 % 0,03136111Tahvil Bono Komisyonu374,25 % 0,00018922Gecelik Ters Repo Komisyonu32.446,39 % 0,01640469Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu328,45 % 0,00016606Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu19.007,47 % 0,00961006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.665,75 % 0,0084261TOPLAM GİDERLER1.384.026,52 % 0,69975504DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.787.287,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836592BIST