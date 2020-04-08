***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00003559Bağımsız Denetim Ücreti6.681,12 % 0,00060771Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.618,2 % 0,02097696Fon Yönetim Ücreti3.388.864,46 % 0,30825Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu266,24 % 0,00002422Gecelik Ters Repo Komisyonu313.618,96 % 0,02852668Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.120 % 0,00183011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.014,99 % 0,00718718TOPLAM GİDERLER4.039.575,29 % 0,36743844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.099.388.308,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836593BIST