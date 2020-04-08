***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0015508Bağımsız Denetim Ücreti233,1 % 0,00092378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.702,44 % 0,02656176Fon Yönetim Ücreti136.260,44 % 0,53999996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu713,76 % 0,00282863Gecelik Ters Repo Komisyonu1.280,54 % 0,00507478Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu368,13 % 0,0014589Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.832,89 % 0,01122674TOPLAM GİDERLER148.782,62 % 0,58962534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.233.416,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836594BIST