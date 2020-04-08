***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00039246Bağımsız Denetim Ücreti363,6 % 0,00036466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.077,1 % 0,01812973Fon Yönetim Ücreti614.620,67 % 0,61640999Hisse Senedi Komisyonu50.982,69 % 0,05113111Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.713,82 % 0,00171881Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu342,72 % 0,00034372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu9.081,47 % 0,00910791Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.070,15 % 0,00608782TOPLAM GİDERLER701.643,54 % 0,70368621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.709.719,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836595BIST