***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00034579Bağımsız Denetim Ücreti2.124 % 0,00187686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.067,72 % 0,03187099Fon Yönetim Ücreti427.774,48 % 0,378Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu320,49 % 0,0002832Gecelik Ters Repo Komisyonu9.585,83 % 0,00847045Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu358,05 % 0,00031639Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.898,99 % 0,00609625Vergiler ve Diğer Harcamalar11.972,22 % 0,01057917Türev Araçlar Komisyonu9.455,59 % 0,00835537Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.953,88 % 0,00614475TOPLAM GİDERLER511.902,57 % 0,45233921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.167.851,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836596BIST