***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00002536Bağımsız Denetim Ücreti5.746,5 % 0,00037246Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri318.378,04 % 0,02063583Fon Yönetim Ücreti5.831.939,59 % 0,378Hisse Senedi Komisyonu7.396,32 % 0,0004794Tahvil Bono Komisyonu1.610,03 % 0,00010435Gecelik Ters Repo Komisyonu501.112,88 % 0,03247987Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.519,56 % 0,00035775Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.719,5 % 0,00024108Türev Araçlar Komisyonu77.515,29 % 0,00502419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.481,21 % 0,00495717TOPLAM GİDERLER6.829.810,24 % 0,44267747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.542.841.160,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836597BIST