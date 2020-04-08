***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00379561Bağımsız Denetim Ücreti174,6 % 0,00169353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.925,62 % 0,02837704Fon Yönetim Ücreti25.423,83 % 0,24659834Hisse Senedi Komisyonu5.775,59 % 0,05602031Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu103,97 % 0,00100846Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu395,01 % 0,0038314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu151,15 % 0,00146608Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.628,89 % 0,2970848TOPLAM GİDERLER65.969,98 % 0,63987556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.309.814,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836598BIST