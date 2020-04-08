***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00059695Bağımsız Denetim Ücreti611,1 % 0,00093222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.593,83 % 0,0222626Fon Yönetim Ücreti242.481,06 % 0,3699Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu316,45 % 0,00048274Gecelik Ters Repo Komisyonu5.520,13 % 0,00842085Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu870,75 % 0,00132831Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.573,92 % 0,01307934TOPLAM GİDERLER273.358,56 % 0,417003DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.553.139,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836599BIST