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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 16:58
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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirim Q1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00241945
Bağımsız Denetim Ücreti
290,7 % 0,00179733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.323,28 % 0,06382657
Fon Yönetim Ücreti
69.871,45 % 0,43199982
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23,37 % 0,00014449
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.104,92 % 0,01301426
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
363,72 % 0,0022488
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.607,51 % 0,01612166
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.742,32 % 0,01695516
Türev Araçlar Komisyonu
965,74 % 0,00597096
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.613,96 % 0,00997876
TOPLAM GİDERLER
91.298,29 % 0,56447726
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.173.953,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836600


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Sterlin 8,3593 8,4012 % 0,47  
Frank 6,9372 6,9790 % -0,15  
Riyal 1,7938 1,8028 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 1,14  
Altın Gr. 358 359 0,00  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,94 14,99 -0,06  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,02  
B. Petrol 32,16 32,16 0,29  
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