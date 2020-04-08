***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00241945Bağımsız Denetim Ücreti290,7 % 0,00179733Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.323,28 % 0,06382657Fon Yönetim Ücreti69.871,45 % 0,43199982Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,37 % 0,00014449Gecelik Ters Repo Komisyonu2.104,92 % 0,01301426Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu363,72 % 0,0022488Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.607,51 % 0,01612166Vergiler ve Diğer Harcamalar2.742,32 % 0,01695516Türev Araçlar Komisyonu965,74 % 0,00597096Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.613,96 % 0,00997876TOPLAM GİDERLER91.298,29 % 0,56447726DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.173.953,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836600BIST