***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri281,18 % 0,00011036Bağımsız Denetim Ücreti4.276,8 % 0,00167857Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.891,46 % 0,03253354Fon Yönetim Ücreti1.261.199,08 % 0,495Hisse Senedi Komisyonu285,39 % 0,00011201Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.768,52 % 0,00226405Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu399,42 % 0,00015677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.073,35 % 0,00552356Vergiler ve Diğer Harcamalar10.903,38 % 0,0042794Türev Araçlar Komisyonu9.446,75 % 0,00370769Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.003,59 % 0,0051037TOPLAM GİDERLER1.402.528,92 % 0,55046965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ254.787.690,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836601BIST