***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirim Q1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00004008Bağımsız Denetim Ücreti145,8 % 0,00001493Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri197.940,26 % 0,02027126Fon Yönetim Ücreti2.407.944,93 % 0,2466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35,86 % 0,00000367Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu127,68 % 0,00001308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu96,82 % 0,00000992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.414,47 % 0,00526541TOPLAM GİDERLER2.658.097,14 % 0,27221833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ976.457.804,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836602BIST