***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00066098Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00006734Bağımsız Denetim Ücreti13.323,64 % 0,00229281Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.254,28 % 0,0494323Fon Yönetim Ücreti6.915.596,13 % 1,19007387Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.430,25 % 0,00334366Gecelik Ters Repo Komisyonu78.306,62 % 0,01347543Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.078,45 % 0,00328312Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.611,47 % 0,01369998TOPLAM GİDERLER7.416.833,14 % 1,27632949DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ581.106.460,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857109BIST