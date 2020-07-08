***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02475483Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00252203Bağımsız Denetim Ücreti1.473,57 % 0,00949705Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.846,03 % 0,057012Fon Yönetim Ücreti168.504,66 % 1,08599989Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.063,27 % 0,0068527Gecelik Ters Repo Komisyonu2.191,14 % 0,01412173Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu773,87 % 0,00498753Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.177,11 % 0,03336609TOPLAM GİDERLER192.261,95 % 1,23911384DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.516.084,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857111BIST