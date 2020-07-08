***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00199301Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00020305Bağımsız Denetim Ücreti2.820,21 % 0,00146336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.722,35 % 0,03306436Fon Yönetim Ücreti2.389.465,38 % 1,23984997Hisse Senedi Komisyonu105.294,39 % 0,05463534Tahvil Bono Komisyonu819,5 % 0,00042522Gecelik Ters Repo Komisyonu49.958,85 % 0,02592274Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu602,3 % 0,00031252Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu41.306,67 % 0,02143328Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.140,23 % 0,01771474TOPLAM GİDERLER2.692.362,18 % 1,39701759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.722.138,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857112BIST