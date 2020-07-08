***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00035107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00003577Bağımsız Denetim Ücreti11.715,58 % 0,00107082Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri464.110,93 % 0,04242055Fon Yönetim Ücreti6.782.419,87 % 0,619925Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.265,05 % 0,00020703Gecelik Ters Repo Komisyonu670.059,38 % 0,0612446Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu75.911,63 % 0,00693846Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler160.812,8 % 0,01469857TOPLAM GİDERLER8.171.527,54 % 0,74689187DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.094.071.029,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857113BIST