***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00035107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00003577
Bağımsız Denetim Ücreti
11.715,58 % 0,00107082
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
464.110,93 % 0,04242055
Fon Yönetim Ücreti
6.782.419,87 % 0,619925
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.265,05 % 0,00020703
Gecelik Ters Repo Komisyonu
670.059,38 % 0,0612446
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75.911,63 % 0,00693846
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
160.812,8 % 0,01469857
TOPLAM GİDERLER
8.171.527,54 % 0,74689187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.094.071.029,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857113
BIST
16:36119.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,41
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:366,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:367,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:36400,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,39
|Açılış
|: 400,56
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,63
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.218.360
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.307
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.079.554
|% -9,92
|
|SONME
|8,56
|19.638.986
|% -7,46
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|90.263.781
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,55
|70.868.102
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.148.826.982
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.538.395.323
|% 3,13
|
|SISE
|6,50
|1.471.984.103
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.176.691.230
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.036.116.873
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.148.826.982
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.538.395.323
|% 3,13
|
|PETKM
|4,38
|1.036.116.873
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|441.510.095
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.471.984.103
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,26
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|401
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|30,60
|
|Tam
|2.670
|2.683
|31,50
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|