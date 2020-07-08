***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,01887971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00192347Bağımsız Denetim Ücreti1.766,79 % 0,00868437Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.791,02 % 0,05304148Fon Yönetim Ücreti220.941,2 % 1,08600011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.000,87 % 0,00491961Gecelik Ters Repo Komisyonu1.583,47 % 0,00778329Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu681,99 % 0,00335221Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.459,52 % 0,03175071TOPLAM GİDERLER247.457,16 % 1,21633495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.344.491,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857114BIST