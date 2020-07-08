***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,01887971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00192347
Bağımsız Denetim Ücreti
1.766,79 % 0,00868437
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.791,02 % 0,05304148
Fon Yönetim Ücreti
220.941,2 % 1,08600011
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.000,87 % 0,00491961
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.583,47 % 0,00778329
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
681,99 % 0,00335221
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.459,52 % 0,03175071
TOPLAM GİDERLER
247.457,16 % 1,21633495
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.344.491,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857114
BIST
16:37119.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 254,87
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:376,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:377,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7848
En Düşük
7,7149
16:37400,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,27
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.987.868
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.216
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.075.779
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.598.809
|% -7,03
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|88.104.287
|% -6,02
|
|DOGUB
|3,11
|11.994.038
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.159.645.295
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|439.118.094
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5942
|8,6373
|% 0,18
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,65
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.605
|21,30
|
|Tam
|2.661
|2.673
|21,80
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|10,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|