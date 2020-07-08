***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,49 % 0,00249308
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00050799
Bağımsız Denetim Ücreti
2.029,24 % 0,00263426
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.793,08 % 0,03867588
Fon Yönetim Ücreti
954.950,74 % 1,23966901
Hisse Senedi Komisyonu
73.739,26 % 0,0957246
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.813,86 % 0,00365281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
630,84 % 0,00081892
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
12.250,95 % 0,01590357
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.635,53 % 0,01380651
TOPLAM GİDERLER
1.089.155,31 % 1,41388663
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.032.718,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857115
BIST
16:36119.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 188,33
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:366,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:367,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:36400,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,39
|Açılış
|: 400,56
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,63
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.987.868
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.216
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.075.779
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.598.809
|% -7,03
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|88.104.287
|% -6,02
|
|DOGUB
|3,11
|11.994.038
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.159.645.295
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|439.118.094
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5944
|8,6375
|% 0,19
|
|Frank
|7,2728
|7,3166
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,22
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|24,60
|
|Tam
|2.665
|2.677
|25,30
|
|Yarım
|1.295
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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16:47XU100
Endeks 119, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 23, 220.00 milyon TL de
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16:47EDIP
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 303, 048 adet işlem
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16:46EDIP
Yüzde 9.56 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 115, 714 adet işlem
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16:45MAALT
Yüzde 4.96 oranında artışla 94.15 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 695 adet işlem
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16:44MPARK
Yüzde 7.28 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 501, 708 adet işlem