***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,00249308Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00050799Bağımsız Denetim Ücreti2.029,24 % 0,00263426Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.793,08 % 0,03867588Fon Yönetim Ücreti954.950,74 % 1,23966901Hisse Senedi Komisyonu73.739,26 % 0,0957246Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.813,86 % 0,00365281Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu630,84 % 0,00081892Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.250,95 % 0,01590357Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.635,53 % 0,01380651TOPLAM GİDERLER1.089.155,31 % 1,41388663DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.032.718,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857115BIST