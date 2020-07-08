***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00032062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00003266Bağımsız Denetim Ücreti12.854,85 % 0,00107303Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri539.817,56 % 0,0450602Fon Yönetim Ücreti9.107.135,58 % 0,7602Hisse Senedi Komisyonu29.503,29 % 0,00246273Tahvil Bono Komisyonu2.273,02 % 0,00018974Gecelik Ters Repo Komisyonu623.468,37 % 0,05204278Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.536,6 % 0,00071258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.344,46 % 0,00036265Vergiler ve Diğer Harcamalar108.252 % 0,00903612Türev Araçlar Komisyonu150.325,64 % 0,01254813Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler147.156,55 % 0,0122836TOPLAM GİDERLER10.737.900,22 % 0,89632483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.197.992.052,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857117BIST