***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,01751769Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00356941Bağımsız Denetim Ücreti1.649,14 % 0,01504258Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.027,82 % 0,05498257Fon Yönetim Ücreti54.370,49 % 0,49593868Hisse Senedi Komisyonu7.639,37 % 0,06968227Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu187,09 % 0,00170654Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu720,93 % 0,00657594Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu475,03 % 0,00433297Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.722,99 % 0,36233198TOPLAM GİDERLER113.104,67 % 1,03168061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.963.147,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857118BIST