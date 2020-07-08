***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00460477Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00046913Bağımsız Denetim Ücreti5.842,79 % 0,00700464Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.242,37 % 0,04105152Fon Yönetim Ücreti620.518,79 % 0,74391001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu520,98 % 0,00062458Gecelik Ters Repo Komisyonu10.214,48 % 0,01224565Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.010,52 % 0,00241032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.650,42 % 0,02355794TOPLAM GİDERLER697.232,65 % 0,83587855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.413.152,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857119BIST