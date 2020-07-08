***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02647836Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00269762Bağımsız Denetim Ücreti5.198,43 % 0,03583614Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.825,77 % 0,37794952Fon Yönetim Ücreti126.029,09 % 0,86880009Hisse Senedi Komisyonu417,61 % 0,00287886Tahvil Bono Komisyonu37,72 % 0,00026003Gecelik Ters Repo Komisyonu2.401,42 % 0,01655454Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu753,06 % 0,00519133Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.305,42 % 0,04346734Vergiler ve Diğer Harcamalar2.742,32 % 0,01890459Türev Araçlar Komisyonu2.596,77 % 0,01790122Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.343,76 % 0,0230507TOPLAM GİDERLER208.883,67 % 1,43997035DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.506.109,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857120BIST