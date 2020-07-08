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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,02647836
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00269762
Bağımsız Denetim Ücreti
5.198,43 % 0,03583614
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.825,77 % 0,37794952
Fon Yönetim Ücreti
126.029,09 % 0,86880009
Hisse Senedi Komisyonu
417,61 % 0,00287886
Tahvil Bono Komisyonu
37,72 % 0,00026003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.401,42 % 0,01655454
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
753,06 % 0,00519133
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.305,42 % 0,04346734
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.742,32 % 0,01890459
Türev Araçlar Komisyonu
2.596,77 % 0,01790122
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.343,76 % 0,0230507
TOPLAM GİDERLER
208.883,67 % 1,43997035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.506.109,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857120


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 25.987.868 % 10,00  
KENT 833,80 34.427.207 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.043 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.098.771 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.279.216 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5942 8,6373 % 0,18  
Frank 7,2733 7,3171 % 0,34  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 16,65  
Altın Gr. 399 399 3,08  
Cumhuriyet 2.586 2.605 21,30  
Tam 2.661 2.673 21,80  
Yarım 1.293 1.308 10,70  
Çeyrek 646 655 5,40  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 0,32  
Gümüş Gr. 4,09 4,09 0,06  
B. Petrol 43,13 43,13 0,05  
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