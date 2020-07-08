***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00150094
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
281,18 % 0,00010988
Bağımsız Denetim Ücreti
9.899,12 % 0,00386829
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
166.234,39 % 0,06495954
Fon Yönetim Ücreti
2.547.529,46 % 0,99550001
Hisse Senedi Komisyonu
285,39 % 0,00011152
Tahvil Bono Komisyonu
50,29 % 0,00001965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.674,79 % 0,00299908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
696,15 % 0,00027204
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.742,96 % 0,01240422
Vergiler ve Diğer Harcamalar
39.894,88 % 0,01558975
Türev Araçlar Komisyonu
15.165,78 % 0,00592634
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.690,82 % 0,01238385
TOPLAM GİDERLER
2.854.986,19 % 1,1156451
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
255.904.514,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857121
BIST
17:16119.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,36
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:166,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:167,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:16399,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,99
|Açılış
|: 400,07
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.658.535
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.099.049
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.117.149
|% -9,92
|
|SONME
|8,50
|20.005.428
|% -8,11
|
|AYEN
|6,80
|32.233.342
|% -7,10
|
|MARTI
|1,40
|28.135.222
|% -6,67
|
|FENER
|12,88
|95.307.900
|% -6,53
|
|EKGYO
|2,27
|2.197.473.759
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,26
|1.641.339.072
|% 2,19
|
|SISE
|6,47
|1.535.349.261
|% -0,31
|
|GARAN
|8,14
|1.282.670.003
|% -2,16
|
|PETKM
|4,36
|1.201.905.226
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,27
|2.197.473.759
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,26
|1.641.339.072
|% 2,19
|
|PETKM
|4,36
|1.201.905.226
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,88
|465.025.521
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.535.349.261
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6125
|8,6557
|% 0,40
|
|Frank
|7,2825
|7,3264
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|