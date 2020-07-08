***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00150094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri281,18 % 0,00010988Bağımsız Denetim Ücreti9.899,12 % 0,00386829Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.234,39 % 0,06495954Fon Yönetim Ücreti2.547.529,46 % 0,99550001Hisse Senedi Komisyonu285,39 % 0,00011152Tahvil Bono Komisyonu50,29 % 0,00001965Gecelik Ters Repo Komisyonu7.674,79 % 0,00299908Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu696,15 % 0,00027204Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.742,96 % 0,01240422Vergiler ve Diğer Harcamalar39.894,88 % 0,01558975Türev Araçlar Komisyonu15.165,78 % 0,00592634Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.690,82 % 0,01238385TOPLAM GİDERLER2.854.986,19 % 1,1156451DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ255.904.514,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857121BIST