***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00039884Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00004063Bağımsız Denetim Ücreti1.591,22 % 0,00016523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri389.881,93 % 0,04048502Fon Yönetim Ücreti4.776.039,5 % 0,49594Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu57,8 % 0,000006Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu251,37 % 0,0000261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.395.931,78 % 0,1449524Türev Araçlar Komisyonu242,48 % 0,00002518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.128,03 % 0,0090473TOPLAM GİDERLER6.655.356,41 % 0,69108672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ963.027.679,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857122BIST