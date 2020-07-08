***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00371756Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00037875Bağımsız Denetim Ücreti5.569,6 % 0,00539064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.045,79 % 0,06682723Fon Yönetim Ücreti785.437,47 % 0,76020002Hisse Senedi Komisyonu1.692,88 % 0,00163848Tahvil Bono Komisyonu