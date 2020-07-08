***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,0042838Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00043643Bağımsız Denetim Ücreti1.526 % 0,00170193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.786,89 % 0,06891013Fon Yönetim Ücreti800.413,91 % 0,89269143Hisse Senedi Komisyonu1.874,55 % 0,00209066Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.917,33 % 0,00659952Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu657,3 % 0,00073308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.439,91 % 0,06852315Türev Araçlar Komisyonu10.989,79 % 0,01225677Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.722,74 % 0,02534238TOPLAM GİDERLER971.560,72 % 1,08356928DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.662.999,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857110BIST