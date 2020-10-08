***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00069393Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0000707Bağımsız Denetim Ücreti19.436,12 % 0,00351144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri422.000,61 % 0,07624109Fon Yönetim Ücreti9.935.323,65 % 1,7949734Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.759,64 % 0,00447322Gecelik Ters Repo Komisyonu101.290,2 % 0,01829968Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu34.474,41 % 0,00622835Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler108.237,74 % 0,01955486TOPLAM GİDERLER10.649.754,67 % 1,92404666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ553.508.128,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879834BIST