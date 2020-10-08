***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00284759Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00029011Bağımsız Denetim Ücreti1.526 % 0,00113133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.430,46 % 0,08335279Fon Yönetim Ücreti1.816.140,49 % 1,34643563Hisse Senedi Komisyonu16.325,05 % 0,01210293Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23.192,69 % 0,01719441Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.072,68 % 0,00079525Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.439,91 % 0,04554983Türev Araçlar Komisyonu24.366,69 % 0,01806478Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.369,66 % 0,03215305TOPLAM GİDERLER2.104.095,93 % 1,55991772DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.885.058,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879835BIST