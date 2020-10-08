***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02888992Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00294331Bağımsız Denetim Ücreti1.562,81 % 0,01175467Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.403,72 % 0,09329455Fon Yönetim Ücreti217.775,71 % 1,63799951Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.362,72 % 0,0102497Gecelik Ters Repo Komisyonu2.624,42 % 0,01973957Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.134,02 % 0,00852953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.248,84 % 0,05452213TOPLAM GİDERLER248.344,54 % 1,8679229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.295.224,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879836BIST