***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,02888992
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00294331
Bağımsız Denetim Ücreti
1.562,81 % 0,01175467
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.403,72 % 0,09329455
Fon Yönetim Ücreti
217.775,71 % 1,63799951
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.362,72 % 0,0102497
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.624,42 % 0,01973957
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.134,02 % 0,00852953
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.248,84 % 0,05452213
TOPLAM GİDERLER
248.344,54 % 1,8679229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.295.224,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879836
BIST
16:031.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:037,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:039,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:03484,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,59
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:03
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9374
|7,9406
|% 0,75
|
|Euro
|9,3265
|9,3321
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,2133
|10,2645
|% 0,57
|
|Frank
|8,6058
|8,6576
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% 0,63
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|10,75
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,60
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,57
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|0,82
|